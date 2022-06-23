Тбилиси, , 16:06 — REGNUM В отличие от 2003 года, сегодня грузинская оппозиция не обладает такой притягательностью для народа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Может ли там поменяться власть? Видите ли, в чём дело, однажды достигнутый успех многие пытаются повторять ещё и ещё, не обращая внимания на то, как изменились обстоятельства. Власть в Грузии не менялась в результате уличных протестных акций с 2003 года, то есть уже почти 20 лет. Партия

Михаила Саакашвили

, при том, что у неё есть избиратели и она является одной из самых популярных в стране, всё же не обладает той популярностью и той притягательностью, которой обладали лидеры «революции роз», а, точнее, та идея, которую в 2003 году они выдвинули своему народу. Поэтому даже если возникнут какие-то протесты, не приходится ожидать, что они будут достаточно значительными для того, чтобы свергнуть грузинское правительство

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Николай Силаев