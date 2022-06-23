Тбилиси, 23 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые применила право вето и не подписала законопроект о расширении полномочий правоохранителей при негласном наблюдении. Об этом она 22 июня объявила на брифинге.

Melberg Саломе Зурабишвили

Законопроект предполагает, что продлять время наблюдения можно будет не до шести, а до девяти месяцев. Также предлагается увеличить до 27 позиций список преступлений, при расследовании которых разрешается слежка.

«Сегодня я налагаю вето на закон, который касается прослушки, расширения прослушки и, таким образом, ограничения прав человека», — сказала Зурабишвили.

Она заявила, что считает неправильным принимать такой закон, когда рассматривается заявка Грузии на вступление в Евросоюз. При этом президент отметила, что понимает бесполезность своих действий.

«Я знаю, что его (вето, — прим. ИА REGNUM) преодолеют, не изменив содержания, — заявила Зурабишвили. — Это больше политическое вето, чем юридическое».

Стоит отметить, что для преодоления вето президента Грузии за законопроект должно проголосовать простое большинство парламента — 76 депутатов. У правящей партии «Грузинская мечта», которая инициировала рассмотрение законопроекта, в парламенте 84 депутата.