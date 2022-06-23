Джакарта, 23 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. 22 июня 2022 года в столице Индонезии Джакарте состоялась церемония возложения венков к памятнику советскому космонавту Юрию Гагарину в ознаменование Дня памяти и скорби, сообщает посольство Российской Федерации в Индонезии.

Indonesia.mid.ru Памятник Юрию Гагарину в Джакарте (Индонезия)

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева открыла мероприятие минутой молчания в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В мероприятии приняли участие российские школьники, жители Индонезии и представители индонезийских СМИ.

22 июня 2022 года — памятная дата для россиян. В этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны против фашистской Германии и ее союзников, в которой погибло 27 миллионов советских граждан.