Москва, 23 июня, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду с целью возобновления транзита в Калининградскую область, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — сказал он в интервью изданию «Украина. ⁠ ру».

По его мнению, Литва пошла на такой шаг под давлением Соединенных Штатов и НАТО, так как самостоятельно на это не решилась бы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Россия может нанести Западу чувствительный удар в сфере экономики в ответ на ограничения транзитной перевозки грузов в Калининградскую область через территорию Литвы.

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