Москва, 23 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В течение прошедших 24 часов сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами ликвидировали на территории России 37 лесных пожаров на общей площади 2118 га. Об этом 23 июня сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Лесные пожары

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.06.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2118 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 68 лесных пожаров на общей площади 64 963 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии леса горят на территории 22,8 тыс. га. Всего в республике насчитывается 21 природный пожар.