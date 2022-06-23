В России за сутки ликвидировали 37 лесных пожаров
Москва, 23 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В течение прошедших 24 часов сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами ликвидировали на территории России 37 лесных пожаров на общей площади 2118 га. Об этом 23 июня сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.06.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2118 га», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 68 лесных пожаров на общей площади 64 963 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии леса горят на территории 22,8 тыс. га. Всего в республике насчитывается 21 природный пожар.