Южно-Сахалинск, 23 июня, 2022, 07:41 — ИА Регнум. К Курилам 22 июня направилась группа из 220 японских судов, которая будет добывать у острова Сигнальный морскую добычу, сообщил ТАСС со ссылкой на рыбопромышленную ассоциацию северной префектуры Хоккайдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Добыча капусты согласована с Россией 17 июня. Японские рыбаки заплатят за это 88 млн иен или 657 тыс. долларов США. Условия добычи морской капусты особого качества, которая пользуется большой популярностью в Японии, были обозначены в двухстороннем соглашении в 1963 году.

Как сообщало ИА REGNUM, решение приостановить действие соглашения с Японией 1998 г. «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» принято Россией.