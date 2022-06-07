Москва, , 16:20 — REGNUM Решение приостановить действие соглашения с Японией 1998 г. «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» принято Россией, сообщает 7 июня МИД РФ.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, японская сторона взяла «линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат».

Токио затягивает «с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования» соглашения.

В связи с этим Москва оказалась вынуждена «принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 г. до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств».

Российский дипломат в своём заявлении добавила, что Москва всегда рассматривала взаимодействие на основе вышеуказанного соглашения между «как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства».

Договорённость давала возможность рыбакам из Японии «осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов России», добавила Захарова.

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