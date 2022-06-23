Вашингтон, 23 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена намерена расположить к себе избирателей перед выборами в Конгресс через призывы приостановить действие топливного налога. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Авторы отмечают, что отмена топливного налога на три месяца является популистской попыткой урегулировать кризис в стране. Газета указывает, что такой поступок Белого дома можно назвать циничным и неприкрытым подкупом избирателей.

«Этого хватит только на то, чтобы снизить раздражение водителей, то есть избирателей, в тот момент, когда они заполняют баки в летний сезон», — добавили авторы статьи.

При этом авторы отмечают, что отмена налога затронет лишь оптовые цены на бензин и дизельное топливо. Конечный же потребитель может и не ощутить снижения цен на розничном рынке. Газета не исключает, что эффект от приостановки действия налога может быть уничтожен ростом цен на нефть на мировых рынках.

Авторы также не исключили, что из-за данного решения Белого дома фонд по ремонту и строительству дорог может лишиться $25 млрд. В связи с этим в газете считают, что Байден и его администрация оторваны от реальности при принятии решений.