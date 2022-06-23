Москва, , 07:18 — REGNUM Польша продолжает закупать газ из России с помощью реверса из Германии, несмотря на заверения об отсутствии нужды в российском топливе. Об этом 22 июня написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Так сенатор оценил заявление представитель польского правительства Петра Наимского о том, что Варшава якобы «сможет выжить без российского газа».

«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Петр Наимский объявил, что польское правительство досрочно разрывает соглашение с Россией о поставках природного газа. 31 мая президент Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз начать вводить вторичные санкции в отношении не входящих в ЕС стран, закупающих российскую нефть.

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