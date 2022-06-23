Вашингтон, 23 июня, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Госдепартамент США не знает о каких-либо запросах афганских властей в адрес Вашингтона по поводу предоставления помощи после землетрясения в Афганистане. Об этом 22 июня заявил журналистам официальный представитель ведомства Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Он также отметил, что Соединенные Штаты ожидают, что указанный вопрос станет темой ближайших переговоров правительства США и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1, которое охватило провинции Хост и Пактика. В результате случившегося погибли не менее 1500 человек и около 2000 пострадали. Россия, Индия, Пакистан, Иран и Япония уже предложили Кабулу свою помощь в связи с произошедшим.