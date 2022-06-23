Москва, 23 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Греция больше не является безопасной страной для отдыха российских граждан из-за поступающих сообщениях о дискриминации русскоязычных людей, заявил глава Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Греция

«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат указал, что самые вопиющие случаи дискриминации граждан России попали в доклад российского МИД. По словам Пилипсона, в Греции фиксировались случаи физического насилия в отношении российских граждан, в том числе и детей. Также греческие банки блокируют счета граждан России факту национальной принадлежности.

Дипломат отметил, что в российское посольство в Греции нередко поступают жалобы граждан на нарушение их прав. Отмечается, что подобные случаи направляются в Следственный комитет России, где уже возбуждено несколько уголовных дел.