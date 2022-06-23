Манила, , 06:04 — REGNUM Филиппинские военные во время вооружённого столкновения в провинции Северный Агусан ликвидировали двух предполагаемых участников леворадикальной повстанческой группировки «Новая народная армия» (ННА). Об этом 23 июня сообщает пресс-служба вооружённых сил республики.

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По информации военных, со стороны радикалов в перестрелке участвовали 15 членов ННА. В ходе операции филиппинские силовики изъяли ручной пулемёт, две винтовки, противопехотную мину и боеприпасы.

В настоящее время на Филиппинах властям противостоят различные радикальные повстанческие и религиозные группировки, включая структуры «Исламского государства» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). ННА является вооружённым крылом образовавшейся после раскола 1968 года маоистской Коммунистической партии Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, Сара Дутерте-Каприо, дочь президента Филиппин Родриго Дутерте, была приведена к присяге в качестве вице-президента страны.

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