Тегеран, , 09:28 — REGNUM Первый международный Транскаспийский грузовой поезд из Китая отправился с железнодорожной станции Ий-Чван в автономном районе Нинся-Хуэй на северо-западе Китая в иранский порт Анзали. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 июня.

Поезд Pixabay.com

По данным Mehr News, поезд покинул китайский Нинся-Хуэйский автономный район, чтобы пройти сначала через Синьцзян-Уйгурский автономный район этой страны, а затем через Казахстан и Каспийское море, чтобы добраться до порта Анзали в Иране.

Планируется, что поезд прибудет в северный иранский порт примерно через двадцать дней. Поезд перевозит 51 контейнер общим весом около 1400 тонн и стоимостью свыше 3 060 000 долларов.

Длина этого нового маршрута сокращает продолжительность поездки на двадцать дней, что позволяет сэкономить 897 долларов за контейнер.

Это при том, что три дня назад на железнодорожный вокзал Тегерана прибыл первый контейнерный поезд недавно запущенной железной дороги Казахстан—Туркменистан—Иран—Турция. Поезд, который перевозит 24 вагона с сорока восемью 20-футовыми контейнерами серы, пройдет через Турцию в Европу.

Увеличение товарооборота между Китаем и Европой требует более безопасных маршрутов между двумя сторонами, а Иран — это золотое кольцо, связывающее Китай как крупнейшего в мире экспортера товаров с европейскими государствами.