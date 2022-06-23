Тегеран, , 09:28 — REGNUM 22 июня представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что недавний доклад Генеральной Ассамблеи ООН о положении с правами человека в Исламской Республике является «политически мотивированным, несправедливым и предвзятым». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

«Как мы уже не раз подчеркивали, такие резолюции политически мотивированы, несправедливы, предвзяты и не основаны на реальности возвышенных прав человека, в то время как консенсус стран-членов также не стоял за этой резолюцией», — заявил Саид Хатибзаде по поводу недавней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о статусе прав человека в Иране.

Он отметил, что Исламская Республика Иран представила свои логические точки зрения по каждой статье генерального секретаря ООН и направила их в его офис, однако позиция Ирана, к сожалению, не была услышана.

Хатибзаде подчеркнул, что в основе доклада генерального секретаря ООН лежат предвзятые высказывания в адрес страны, заявив, что подробный ответ Ирана на этот доклад был передан представителям всех стран в Совете ООН по правам человека.