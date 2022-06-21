Томск, , 11:26 — REGNUM На территории Томской области с начала года зарегистрировано 35 случаев наезда на животных. В результате погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Лоси на автодороге Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Наиболее тяжкие аварии происходят на загородных трассах при наезде на крупных животных, в том числе на лосей. Всего за шесть месяцев зафиксировано 11 подобных происшествий. Сколько в результате погибло диких животных, не сообщается.

Наиболее опасными в этом отношении оказались дороги Томск — Каргала — Колпашево (4 ДТП) и Камаевка - Асино - Первомайское (3 ДТП).

В связи с этим правоохранители призвали автомобилистов быть предельно внимательными при езде за пределами населённых пунктов.

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