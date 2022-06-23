Вашингтон, 23 июня, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Предприятие американской компании Tesla в Германии, а также ее завод в городе Остин (штат Техас, США) создают убытки «на миллиарды долларов». Об этом заявил основатель организации Илон Маск 22 июня в интервью агентству Bloomberg

Daniel Oberhaus Илон Маск

По его словам, указанные предприятия, на которых выпускаются электромобили, столкнулись с проблемами в наращивании объемов производства. Одной из причин такой ситуации является нарушение цепочек поставок комплектующих.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня компания Tesla объявила о вынужденном сокращении 10% штата своих сотрудников, а также приостановила прием новых работников по всему миру.