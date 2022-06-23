Пекин, , 04:54 — REGNUM Покойный бывший генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китая (ВСНП) Чжан Сицин был кремирован в Пекине 21 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин, Ли Чжаньшу и Ван Ян попрощались с Чжаном на революционном кладбище Бабаошань утром 21 июня, отдав дань уважения Чжану и выразив соболезнования его семье. Чжан скончался из-за болезни в Пекине 17 июня в возрасте 90 лет.

В официальном заявлении Чжана превозносили как отличного члена Коммунистической партии Китая, проверенного временем и преданного солдата-коммуниста, а также выдающегося лидера в судебной, прокурорской и общественной сферах безопасности.

Он занимал пост заместителя председателя девятого и 10-го национальных комитетов Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) и генерального прокурора СПП.

Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн, Ван Цишань, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао либо посещали Чжана, когда он находился в больнице, либо выразили соболезнования его семье после его смерти.