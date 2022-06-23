Пекин, , 04:50 — REGNUM Национальная обсерватория Китая продлила 22 июня оранжевое предупреждение о высоких температурах, поскольку сильные волны жары продолжают обрушиваться на несколько регионов страны, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национального метеорологического центра, в дневное время 22 июня в некоторых районах провинций Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хубэй и Синьцзян зафиксирована температура от 35 до 36 градусов по Цельсию. По данным центра, температура в некоторых из этих регионов превышала 40 градусов по Цельсию.

Центр рекомендовал воздерживаться от занятий на свежем воздухе в периоды высоких температур и предложил работникам, склонным к высоким температурам, сократить свое рабочее время.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.