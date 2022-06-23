Вашингтон, 23 июня, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Частный вертолет Bell UH-1B разбился в американском штате Западная Вирджиния, передает телеканал WBOY.

Defenseimagery.mil Американский вертолет Bell UH-1

Сообщается, что воздушное судно, на борту которого находились шестеро человек, упало в горах рядом с автострадой в округе Логан. В результате крушения погибли шестеро человек. Пока причины авиапроисшествия неизвестны. В настоящее время возможные причины и обстоятельства крушения вертолета выясняют профильные ведомства США.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня вертолет разбился в северной части Англии. В результате крушения погибли два человека. Уточнялось, что вертолет упал возле поселка Инглтон в графстве Северный Йоркшир. Причины происшествия не назывались.