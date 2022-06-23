Симферополь, 23 июня, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Крым продолжит добычу газа в Черном море, несмотря на атаку украинских боевиков на буровые платформы «Черноморнефтегаза», заявил постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать. Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики», — приводит его слова РИА Новости.

Мурадов подчеркнул, что Россия не допустит никаких посягательств на жизни жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 июня украинские боевики нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море. В результате удара три человека пострадали, еще семеро числятся пропавшими без вести. 22 июня в районе буровых платформ ухудшилась погода, что мешает проведению поисково-спасательной операции.