Краснодар, 23 июня, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Верховный суд фактически подтвердил решения нижестоящих судов о том, что отзыв лицензии ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («Банк ЮМК») прошёл с нарушениями закона. Соответствующие приказы Центробанка России — об отзыве лицензии и назначении временной администрации — были признаны незаконными ещё в октябре 2021 года, но регулятор пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда, который в итоге отказал в передаче кассационной жалобы, передаёт ИА REGNUM.

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В кассационной жалобе ЦБ РФ ссылался «на существенные нарушения судами норм материального права», якобы допущенные при применении закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, в связи с чем просил «отменить обжалуемые судебные акты». Верховный суд не нашёл оснований для удовлетворения требования регулятора, указав на то, что «выводы судов соответствуют правовым позициям Конституционного суда РФ».

В своём первоначальном решении арбитраж Краснодарского края отметил, что «наличия всех необходимых условий для отзыва лицензии» у ответчика не имелось, а избранная ЦБ РФ «мера воздействия в виде отзыва лицензии не адекватна допущенному заявителем нарушению».

Между тем в июне 2022 суд также отказал «Банку ЮМК» в присуждении «судебной неустойки за не исполнение решения суда от 21.10.2021 года».

Напомним, лицензию у краснодарского банка отозвали в марте 2021 года, когда по размеру активов он входил в топ-250.

Решением арбитража от 26 мая 2021 года, которое вступило в законную силу, кредитная организация была ликвидирована, а ликвидатором назначили Фаниль Юнусова из ассоциации «Достояние». При этом в рамках дела о ликвидации ООО в суд поступило заявление главы правления и комитета кредиторов о прекращении процедуры ликвидации банка. Разбирательство по этому вопросу назначено на 12 сентября 2022 года.