Дераа, Сирия, , 02:33 — REGNUM По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва в городе Дераа на юго-западе Сирии, передает сирийское государственное телевидение.

Взрыв Jumping cheese

Инцидент произошел на кольцевой развязке Аль-Далла.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в провинции Дераа боевики атаковали патруль сирийских служб безопасности рядом с границей с Иорданией, из-за чего двое силовиков погибли и еще двое получили ранения.

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