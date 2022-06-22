При взрыве в сирийском городе Дераа пострадали два человека
Дераа, Сирия, 23 июня, 2022, 02:33 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва в городе Дераа на юго-западе Сирии, передает сирийское государственное телевидение.
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Взрыв
Инцидент произошел на кольцевой развязке Аль-Далла.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в провинции Дераа боевики атаковали патруль сирийских служб безопасности рядом с границей с Иорданией, из-за чего двое силовиков погибли и еще двое получили ранения.
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