Москва, 23 июня, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Цель намеренно нарушить русско-турецкое авиасообщение преследуют страны Запада, среди прочего, своими санкциями. Такое заявление сделал 23 июня директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в беседе с ТАСС.

ИА REGNUM Россия и Турция

По словам Пилипсона, России приходится учесть цели западных стран, предпринявших попытки своими санкциями нарушить авиасообщение между Турцией и РФ. Профильные ведомства обеих стран проводят работу, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у российских туристов, отправляющихся в Турцию.

Кроме того, Пилипсон подчеркнул важность защиты национальных интересов России, противостояния антироссийской политике, соблюдения прав граждан страны. Дипломат отметил устойчивую позицию Турции, которая принимает самостоятельные решения, несмотря на давление со стороны Евросоюза и остальных стран Запада.

Турецкие власти заинтересованы в сотрудничестве с Россией «в гармонии со своими национальными интересами», в том числе в сфере туризма, и по этой причине дают гарантии на создание всех необходимых условий для полноценного и безопасного отдыха российских граждан.

«За последние годы, особенно во время острой фазы пандемии коронавируса, мы получили ценный опыт в части обеспечения ритмичного транспортного сообщения, включая организацию вывозных рейсов, оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому рассчитываем, что в этом плане все будет хорошо», — добавил российский дипломат.

Напомним, турецкая авиакомпания Azur Air планирует запустить ежедневные рейсы между Москвой и Даламаном в Турции летом текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Турции предложили разорвать с НАТО ради перехода к стратегическому партнёрству с Россией и Ираном и соединения с «новым миром» через ШОС и БРИКС.