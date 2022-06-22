Лима, 23 июня, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Гробница эпохи древних инков обнаружена под жилым домом в центре столицы Перу Лимы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на группу проводивших раскопки археологов.

(сс) Federico Столица Перу — Лима

Раскопки в районе Сан-Хуан-де-Луриганчо начались еще в мае. По словам специалистов, в гробнице покоится знать, поскольку останки завернуты в ткань, а рядом с ними положены керамические изделия и различные украшения.

Кроме того, на месте захоронения найдено множество погребальных свертков, плотно завернутых в ткань.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что возле станицы Воскресенская Новоалександровского округа Ставропольского края нашли сарматское захоронение II века до н. э.