Бейрут, , 01:23 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 861 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что прирост заболевших за минувшие сутки оказался значительно выше, чем средний показатель за прошедшие недели. В частности, максимальное число инфицированных, выявленных за один день, в июне фиксировалось 19 числа — тогда в Ливане выявили 447 заболевших. Эксперты связывают рост заболеваемости COVID-19 с началом туристического сезона, а также с возвращением ливанцев на родину.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ливане достигло 1 105 129. Также за минувшие сутки в республике скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на ливанской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 10 456 человек.