Москва, 23 июня, 2022, 01:06 — ИА Регнум. В Москве и Санкт-Петербурге с 25 июня установится аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на 5−6 градусов. Об этом 23 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

«Очень хорошо развитый антициклон, центр которого находится над югом Западной Европы, начинает распространять своё влияние на европейскую территорию России. Облаков мало, солнце начинает «прожаривать» подстилающую поверхность, поэтому прогнозируется очень тёплая погода», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, если 23 июня в столице ожидается +23… +25 °C, 24 июня — +25… +27 °C. То 25−28 июня — уже +27… +29 °C, а по области — до +31 °C. Такая температура воздуха является аномальной, превышающей норму на 5−6 градусов.

Роман Вильфанд «Очень жаркая погода, возможно, будут штормовые предупреждения, так как температура выше +30 °C в столице — это опасное явление».

Аналогичное «безжалостное солнце» и превышение температурной нормы прогнозируется также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, погода летом 2022 года ожидается в России неоднородная, сильная жара, как в прошлом году, вряд ли придёт.