Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Президент США Джо Байден пока не предлагал запретить экспорт американской нефти для снижения цен на горючее на внутреннем рынке, однако никакие варианты «не исключены» в будущем, заявила 22 июня глава американского министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм на брифинге в Белом доме.

Деньги за бензин Images Money

По её словам, сейчас рассматривается множество разных вариантов.

«Президент обдумывает огромное число возможных решений с самого начала продолжающегося роста цен. Я не думаю, что кто-либо перестал исключать какие-то варианты этих решений. На данном этапе президент не предлагает идти на запрет экспорта, однако он не хочет исключать все возможные варианты», — сказала Грэнхолм.

Таким образом она прокомментировала вопросы о вероятности введения запрета на экспорт нефти из США для борьбы с рекордным ростом цен на бензин.

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