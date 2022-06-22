Приштина, , 23:44 — REGNUM Глава МИД Косово Доника Гервала 22 июня провела встречу с ирландским коллегой Саймоном Ковни, будущим главой министерского комитета Совета Европы.

Доника Гервала-Шварц, глава МИД Косово в правительстве Альбина Курти Mfa-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Гервала обсудила с министром планы по вступлению Косово в эту организацию.

Поддержка Ирландии будет важна, когда будет решаться вопрос о вступлении Косово в Совет Европы. Косово подало заявку на вступление в Совет Европы 11 мая 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиционный лидер припомнил прошлое премьер-министру Косово