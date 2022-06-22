Приштина, , 23:27 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 июня в ходе парламентского заседания пообещал, что совместная комиссия по пересмотру границы Косово и Черногории будет сформирована.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление стало ответом на вопрос депутата из рядов Альянса за будущее Косово Шемседина Дрешая о том, планирует ли правительство формировать такую комиссию.

В своем ответе Курти подчеркнул важность того, что эти намерения разделяет президент Черногории Мило Джуканович.

Напомним, ранее премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявлял, что вопрос с демаркацией границ уже решен.

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