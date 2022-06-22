Приштина, 22 июня 2022, 23:27 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 июня в ходе парламентского заседания пообещал, что совместная комиссия по пересмотру границы Косово и Черногории будет сформирована.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление стало ответом на вопрос депутата из рядов Альянса за будущее Косово Шемседина Дрешая о том, планирует ли правительство формировать такую комиссию.
В своем ответе Курти подчеркнул важность того, что эти намерения разделяет президент Черногории Мило Джуканович.
Напомним, ранее премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявлял, что вопрос с демаркацией границ уже решен.
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