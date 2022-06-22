Приштина, Сербия, 22 июня, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 июня в ходе парламентского заседания пообещал, что совместная комиссия по пересмотру границы Косово и Черногории будет сформирована.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление стало ответом на вопрос депутата из рядов Альянса за будущее Косово Шемседина Дрешая о том, планирует ли правительство формировать такую комиссию.

В своем ответе Курти подчеркнул важность того, что эти намерения разделяет президент Черногории Мило Джуканович.

Напомним, ранее премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявлял, что вопрос с демаркацией границ уже решен.