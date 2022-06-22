Токио, , 23:02 — REGNUM Согласованный проход отрядов военных кораблей России и Китая у берегов Японии вызывает тревогу, заявил 22 июня японский министр обороны Нобуо Киси.

Япония

Глава минобороны подтвердил журналистам, что порядка 10 боевых кораблей России и Китая прошли вокруг Японии с явным согласованием своих действий.

«Киси выразил беспокойство в связи с тем, что примерно 10 российских и китайских кораблей перемещались вокруг Японии в такой короткий промежуток времени и по схожим маршрутам», — сообщает японская газета «Майнити».

Министр уточнил, что не менее пяти кораблей ВМФ России ранее прошли южнее острова Хоккайдо в Тихом океане, а затем через Цусимский пролив в Японское море. По этому же маршруту прошли три боевых корабля ВМС Китая.

Нобуо Киси считает это «демонстрацией силы» и призвал воздержаться от таких действий впредь.

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