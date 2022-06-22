Бишкек, 22 июня, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Склад Программы развития ООН в Киргизии пострадал в результате пожара, произошедшего 22 июня в селе Пригородном. Об этом сообщает офис международной организации в Бишкеке.

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По имеющейся информации, огонь уничтожил хранившиеся там фармацевтические препараты и товары медицинского назначения.

«Оценивая ущерб, команда ПРООН уже работает над тем, чтобы свести к минимуму любые перебои в работе важнейших служб профилактики и лечения в рамках национальных программ по ВИЧ и туберкулезу», — подчёркивает постоянный представитель ПРООН в республике Луиз Чемберлен.