София, 22 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов проголосовали за отставку действующего правительства страны. Об этом 22 июня сообщает БНР.

Jake Bellucci Отставка

Согласно официальной информации, в пользу досрочного сложения полномочий Совета министров во главе с Кирилом Петковым высказались 123 нардепа, против — 116. Воздержавшихся нет.

Как ожидается, окончательный документ о прекращении деятельности правительства Болгарии будет подписан через пару дней — 24 июня.