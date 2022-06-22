Нижний Новгород, , 21:00 — REGNUM Комиссия по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в ближайшее время будет создана в Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма регионального законодательного собрания.

Экскурсовод Ilya Plekhanov

Нижегородские власти намереваются наделить спецкомиссию полномочиями по выдаче туристических аттестатов и идентификационных карточек, а также по прекращению действия таких лицензионных документов.

Начиная с июля 2022 года, работающих в регионе гидов обязали сдавать экзамен на профпригодность каждые пять лет. При этом бесплатные экскурсоводы могут не переаттестовываться.

Предполагается, что такая система позволит поднять качество туристических услуг в регионе на более высокий уровень.