Тирана, 22 июня, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Министр обороны Албании Нико Пелеши 22 июня сообщил о том, что с 1 июля заработная плата военнослужащих будет увеличена на 30%.

ShkelzenRexha Крепость Петрела, Тирана, Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, заявление Пелеши было сделано перед журналистами после очередного заседания правительства. По словам политика, такое решение для вооруженных сил принимается впервые за последние 30 лет.

В реальном выражении зарплата албанских военнослужащих возрастет почти на 26 тысяч рублей. Дополнительно увеличены надбавки на продовольствие. Ведется подготовка списка из 30 категорий военных, которые будут получать дополнительные надбавки к надбавкам.