Нижний Тагил, Свердловская область, 22 июня, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области в ходе акции «Огненные картины войны» выложили из свечей изображение танка Т-14 («Армата»). Об этом сообщает областное отделение «Единой России».

meineresterampe Свечи памяти

Акция состоялась традиционно в ночь на 22 июня и была посвящена Дню памяти и скорби. Также граждане выложили из лампадок слова «Нижний Тагил» и «Помним».

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала Великой Отечественной войны прошёл уже 81 год.