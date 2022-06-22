Александрия, 22 июня 2022, 19:44 — REGNUM Несколько человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабной аварии на железной дороге в районе населенного пункта Виделе в уезде Телеорман на юге Румынии. Об этом 22 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.
По предварительным данным, пожар возник в головном вагоне локомотива и быстро распространился по всему составу. Сообщается об эвакуации 250 человек.
На место происшествия прибыли бригады экстренных служб. Часть подвижного состава восстановлению не полежит. Причины инцидента выяснятся.
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