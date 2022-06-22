Москва, 22 июня, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Московском городском педагогическом университете провели исследование, как молодежь воспринимает столичную архитектуру. Оказалось, что учиться и заниматься наукой юные москвичи хотят в зданиях эпохи классицизма или сталинского ампира, проводить досуг — в постройках в стиле модерн, а жить в современных домах.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

Доктор психологических наук, профессор МГПУ Борис Рыжов в связи с ростом противоречий между новыми архитектурными решениями и восприятием этих новостроек молодежью провел со студентами исследование «Современное восприятие архитектурных объектов молодежью».

Для социологического опроса было отобрано шесть архитектурных стилей — классицизм, сталинский ампир, модерн, конструктивизм, постконструктивизм конца 1930-х или стиль магно и современный стиль. Студентам российских вузов, а в исследовании участвовало 200 учащихся педагогических факультетов, показывали коллажи из шести фотографий зданий и предлагали проранжировать их в порядке убывания симпатии.

По первым результатам исследования, а планируется опросить еще 800 московских студентов, уже можно сделать выводы о предпочтениях студентов МГПУ. 73% положительных отзывов получил стиль сталинский ампир, яркими представителями которого являются сталинские высотки, арка на входе в Парк Горького, главный павильон ВДНХ. Современная архитектура была представлена самыми популярными зданиями — небоскребами Москва-сити, домом на Мосфильмовской, Dominion Tower Заки Хадид — и обогнала конструктивизм.

Респондентам показывали и общественные здания в разных стилях — жилые дома, библиотеки. Здесь первые места разделили модерн и магно (53% и 52% соответственно). Современный стиль снова не занял высоких позиций. А в опросе о малоразмерных домах и особняках с 84% голосов лидируют современные постройки. Стоит отметить, что студенты Московского городского оценивали здание исходя из вопроса, хотели бы они в нем жить. Как бы не нравились классические колонны и просторные залы, для жизни молодые люди выбрали современную архитектуру.

По итогам исследования составлен индекс предпочтений среди студентов МГПУ архитектурных стилей. Больше всего голосов (67%) у сталинского ампира, чьи величественные формы наиболее эмоционально привлекателен для молодежи. Второе место (37%) голосов делят между собой современный стиль, магно и классицизм. Модерн набирает 22%, а конструктивизм — около 1%. Результатами исследования могут пользоваться гиды, чтобы разрабатывать интересные туристические маршруты.

«Ни один из видов искусства не оказывает такого психологического воздействия на формирование мировоззрения человека, как архитектура. Музыка, произведения изобразительного искусства могут дать взрыв эмоций и впечатлений, но кратковременный. Эмоциональный осадок от увиденного в галерее или услышанного в опере угаснет, а с архитектурой люди «общаются» каждый день. В какой-то момент она начинает выполнять роль 25 кадра, тогда человек перестает ощущать ее воздействие, замечать ее. Но архитектура продолжает воздействовать на нас», — рассказал Борис Рыжов.

Результаты исследований МГПУ говорят о предпочтительности старых построек. Новая архитектура агрессивно вторгается в складывающуюся веками городскую панораму. В разных районах столицы можно видеть, как современное здание буквально разрезает старинную застройку, агрессивно разрушает, а не органично дополняет архитектурный ландшафт, что противоречит классическим принципам архитектуры — симметрии, красоты.

Подводя итоги, можно сказать, что российские студенты выбирают учебу в более монументальных зданиях, стены которых вселяют уверенность в престижности избранной профессии и внушают к уважение к лекциям и занятиям наукой. Для жизни больше подходят комфортабельные современные малоэтажные здания. Важно, чтобы мнение молодежи учитывали архитекторы и застройщики — городской ландшафт должен быть психологически комфортным новому поколению.