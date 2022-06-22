Москва, 22 июня, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Американские власти не дают России возможности забрать своих граждан — сотрудников загранучреждений. Это возмутительная политика получит ответ, говорится в опубликованном 22 июня заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Mid.ru Мария Захарова

Мария Захарова «Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилёт в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей».

Российский дипломат отметила, что речь идёт о препятствовании Вашингтоном гуманитарной акции, ведь самолёт из России должен был прилететь за теми людьми, которым Госдеп «ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца».

Это всё расценивают в Москве как «вызывающее поведение». Представитель МИД РФ подчеркнула, что на недружественные действия последует ответ, вероятно, «асимметричного характера».