Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге перенесли вправо сроки начала строительства скоростной трамвайной линии от транспортного узла Купчино до жилого комплекса «Славянка» в Пушкинском районе. Об этом свидетельствуют слова председателя городского комитета по инвестициям Романа Голованова.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Ранее генеральный директор компании «БалтНедвижСервис» Дмитрий Панкратов сообщил, что к строительству линии планируют приступить летом 2022 года. Однако 22 июня Роман Голованов сообщил «Петербургскому дневнику», что, согласно планам, к реализации проекта приступят лишь в конце текущего года.

Отметим, что первый этап пути в десять километров будет запущен в 2023 году. Второй этап свяжет поселок Шушары и Славянку линией в 11 км в 2024 году.