Лос-Анджелес, США, , 18:06 — REGNUM Режиссёр фильма «Тор: Любовь и Гром» Тайка Вайтити собирался включить в картину танцевальную сцену. Об этом Deadline рассказал Кристиан Бейл, сыгравший в киноленте Горра Убийцу богов.

«Тор: Любовь и Гром» Кадр из трейлера фильма

По словам Бейла, фрагмент был вдохновлён песней Кейт Буш. «Тайка и я хотели сделать целый танец, чего у нас не получилось, но у нас были все эти вещи в стиле Кейт Буш, над которыми мы работали. Думаю, он (Тайка Вайтити — ИА REGNUM) просто понял, что ему никогда не позволят включить подобное в окончательный вариант фильма. Во время подготовки к роли я чаще всего смотрел на видео Aphex Twin «Come to Daddy». Но я даже не знаю, будет ли это в финальной версии фильма», — поделился артист.

Ранее песня Кейт Буш Running Up That Hill 1985 года возглавила официальный чарт синглов Великобритании, а также стала самой скачиваемой в iTunes. Популярность треку спустя 37 лет после его выхода вернуло шоу «Очень странные дела».

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера фильма «Тор: Любовь и Гром» запланирована на 8 июля 2022 года. По сюжету, Джейн Фостер (Натали Портман) берет на себя обязанности Бога-громовержца и становится обладательницей молота Мьёльнира.

Читайте ранее в этом сюжете: Леа Сейду может сыграть в «Дюне 2»