Москва, 22 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Сокращение импорта в Россию — это отличный стимул для того, чтобы заняться снижением ее зависимости от внешних поставщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Так он прокомментировал прогнозы агентства АКРА о 30-процентном падении (в стоимостном выражении) импорта в РФ по итогам 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Я считаю, что для российской экономики такое сокращение импорта — отличный стимул заняться сокращением её зависимости от внешних поставщиков, — сказал Строганов. — Да, какое-то время будет сложно, но не надо забывать, что Китай, Вьетнам, Индия, другие азиатские страны готовы заместить практически весь спектр производимых Европой и США товаров (тем более что практически вся таковая номенклатура и так производится в Китае или в Азии), причем цены на них, вполне возможно, будут и меньше».

Как подчеркнул Строганов, в современном мире практически невозможно быть единственным и незаменимым поставщиком того или иного товара или компонента — практически всегда есть заменители.

«Да, возможно, их качество или объем поставок будут другим, но это лишь вопрос времени и усилий как поставщика, так и потребителя. А в длительной перспективе сокращение импорта и экономического давления Запада — это очень значимый фактор выздоровления российской экономики», — подытожил Строганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия действительно столкнется с сокращением импорта, однако виноваты в этом будут не только санкции, но и глобальный кризис.