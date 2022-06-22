Москва, , 16:12 — REGNUM По итогам трёх месяцев 2022 года доходы федерального бюджета превысили прогнозный уровень почти на четверть. Об этом 22 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин (сс) Администрация президента России

«Итоги первых трёх месяцев доходы практически на четверть превысили прогнозные прогнозы, и больше чем на треть — показатели за аналогичный период прошлого года, составив более 7 трлн рублей», — заявил Мишустин.

«Бюджет был свёрстан с профицитом. Объём государственного долга остался на комфортном уровне. И правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств государства, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после периода адаптации», — продолжил он.