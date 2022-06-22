Москва, 22 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Строительство автомобильных дорог за счёт мультипликативного эффекта позволит России лучше справляться с внешним санкционным давлением. Об этом 22 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

(сс) Администрация президента России Премьер-министр России Михаил Мишустин

«Эти мероприятия включены в план, и таким образом будет обеспечено финансирование работ до конца 2027 года», — заявил Мишустин.

«Для этого выделим из федерального бюджета более 5 трлн рублей, чтобы модернизировать, расширить и построить с нуля свыше 4 тыс. километров современных автомобильных трасс. А с учётом вложений региональных бюджетов и Фонда национального благосостояния за пять лет финансирование превысит 13 трлн рублей, что в целом позволит обновить более 100 тыс. километров дорог по всей стране», — указал он.