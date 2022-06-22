Самара, , 15:57 — REGNUM Цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» возложили в Самаре. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Сообщается, что возложить цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площадь Славы пришли глава Самарской области Дмитрий Азаров, председатель губдумы Геннадий Котельников, глава Самары Елена Лапушкина, ветераны, почетные граждане области и города Самары, жители города.

Отмечается, что возложение цветов завершилось минутой молчания в память о героях Великой Отечественной войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области вручил госнаграды родным героев спецоперации.