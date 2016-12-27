Всероссийская акция «Огненные картины войны» состоялась в преддверии Дня памяти и скорби на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» в Чите. Как сообщает министерство культуры Забайкалья, вечером 21 июня активисты зажгли две с половиной тысячи свечей и создали из них изображение снайпера Семёна Номоконова.

День памяти и скорби в Чите.

Мероприятие проводилось в память о тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. В акции приняли участие все желающие, в том числе министр культуры Забайкалья Ирина Левкович.