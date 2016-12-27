В Бурятии зажгли свечи в память о погибших за Родину
На мемориале Победы в столице Бурятии Улан-Удэ 22 июня состоялась акция «Свеча памяти» в честь тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за Родину.
Красноярск замолчит в память о погибших в Великой Отечественной войне
В Красноярске 22 июня почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
В Барнауле почтили память героев Великой Отечественной войны
В Барнауле вечером, накануне Дня памяти и скорби, провели общероссийскую акцию «Свеча памяти» и Международную акцию «Огненные картины войны». Как сообщает пресс-центр городской мэрии, с помощью зажженных свечей активисты Барнаульского местного отделения «Единой России» вместе с волонтерами Победы создали изображение памятника «Алеша» в болгарском городе Пловдиве.
На Урале в День памяти и скорби традиционно включат сирены
В Свердловской области 22 июня, в День памяти и скорби, завоют сирены. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Жители Луганска (ЛНР) в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны провели в центре города у Пилона Славы акцию «Свеча памяти», сообщает «Луганский информационный центр». В четыре часа утра представители властей, ветеранских организаций активисты общественного движения «Мир Луганщине» и простые горожане зажгли свечи в память о погибших. Перед началом акции молодежные активисты выложили из лампад пятиконечную звезду. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к Пилону Славы.
Портрет снайпера Семёна Номоконова выложили из свечей в Забайкалье
Всероссийская акция «Огненные картины войны» состоялась в преддверии Дня памяти и скорби на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» в Чите. Как сообщает министерство культуры Забайкалья, вечером 21 июня активисты зажгли две с половиной тысячи свечей и создали из них изображение снайпера Семёна Номоконова.
Мероприятие проводилось в память о тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. В акции приняли участие все желающие, в том числе министр культуры Забайкалья Ирина Левкович.
В ночь на 22 июня в память о жертвах Великой Отечественной войны в Главном храме Вооруженных сил РФ прошла Божественная литургия и панихида. Службу провел протопресвитер военного и морского духовенства, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров.
В рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащие, курсанты высших военных учебных заведений, представители УМЦ ВПВМ «Авангард» и молодежных организаций Московской области зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня, привезенной накануне из Брестской крепости. Ровно в 4 утра военнослужащие установили горящие свечи на специальные постаменты на Соборной площади — по одной свече на каждый день Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Наш долг — не допустить искажения истории — о Дне памяти и скорби
В День памяти и скорби губернатор Магаданской области Сергей Носов обратился к ветеранам и жителям.
В Приамурье почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В 4 часа утра по местному времени в Благовещенске прошла акция «Свеча памяти». Горожане почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
В Элисте зажгли 10 тысяч свечей в память о начале войны
В память о начале Великой Отечественной войны в Элисте зажгли 10 тысяч свечей. Таким образом Калмыкия присоединилась к акции «Огненные картины войны».
Во всех районах Сахалина прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби
На Сахалине утром 22 июня во всех районах состоялись митинги, посвященные Дню памяти и скорби.
Будем всегда помнить и чтить бойцов — о Дне памяти и скорби
В память о героях Великой Отечественной войны — тех, кто сражался за мир, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в поминальном богослужении и возложил цветы к Вечному огню мемориала Славы.
На Камчатке из 7,5 тыс. свечей выложили «Огненную картину войны»
В Петропавловске-Камчатском в парке Победы ранним утром 22 июня в День памяти и скорби зажгли «Огненную картину войны».
В память о жертвах Великой Отечественной войны в Оренбурге зажгли свечи
Оренбург присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». В областном центре в память о начале Великой Отечественной войны зажгли тысячи свечей, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Акция прошла вечером 21 июня в парке «Салют, Победа!». Около 2 тысяч горожан почтили память погибших в годы войны.
«День памяти и скорби — самая трагичная дата в истории нашей страны. В этот день началась Великая Отечественная война, принесшая горе и утрату в каждый дом нашей огромной Родины. За мир и покой на Земле наш народ заплатил высочайшую цену. В каждой семье есть свой скорбный список, оставленный войной. Мы не вправе забыть, что это наши деды и прадеды освободили мир от фашизма. На их долю выпали тяжелейшие испытания. 27 миллионов погибших, разрушенные города, покалеченные судьбы. Мы всегда будем помнить о священном подвиге своего народа», — сказал губернатор Денис Паслер.
Подвиг тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. У подножия «Вечного огня» участники акции зажгли свечи.
В Тюмени в День памяти и скорби создали огненный контур торпедного катера
В Тюмени 22 июня в День памяти и скорби на Исторической площади жители города из свечей создали огненный контур торпедного катера «Комсомолец».
Более 60 мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, пройдёт на Колыме
Жители Магаданской области 22 июня присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Война. 22 июня — День памяти и скорби в Волгограде
В Волгограде тысячи людей приняли участие в патриотических акциях «Завтра была война» и «Свеча памяти», посвящённых Дню памяти и скорби.