Москва, , 15:44 — REGNUM На Восточный экономический форум (ВЭФ) пригласил бизнесменов из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 22 июня в своём приветствии участникам делового форума БРИКС, видеозапись которого обнародовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдем во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества стран БРИКС вопросы», — сказал глава Российского государства.

Также президент РФ отметил, что уверен в том, что работа делового форума БРИКС будет и в дальнейшем ориентироваться на расширение торговых, деловых, инвестиционных и производственных связей между странами организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегия России неизменна, она укрепляет свой экономический, технологический и научный потенциал, и готова работать со всеми добросовестными партнерами на принципах равенства.