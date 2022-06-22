Воронеж, 22 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Приговор по резонансному уголовному делу о гибели в дорожно-транспортном происшествии президента Торгово-промышленной палаты Воронежской области вынес 22 июня Новоусманский районный суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Виновной в нарушении Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, суд признал 26-летнюю женщину.

Как установлено следствием и судом, около 12:52 29 декабря 2021 года фигурантка, управляя автомобилем Ford Focus, двигаясь и участку автодороги «М4 «Дон» — Малая Приваловка — граница Липецкой области» со стороны села Малая Приваловка Верхнехавского района в направлении Воронежа, не учла особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Водитель потеряла контроль за движением, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Camry. После этого Ford развернуло, и он столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», за рулем которого находился 42-летний житель Липецкой области.

В результате аварии погиб 58-летний пассажир Toyota, водитель этого автомобиля и ещё один его пассажир, 18 лет, получили травмы. Погибшим оказался президент Торгово-промышленной палаты Воронежа Юрий Гончаров.

Осуждённая пояснила в ходе следствия, что при движении она зацепила обочину и пыталась выровнять автомобиль резким поворотом руля, из-за чего допустила выезд на встречную полосу. Свою вину она признала в полном объёме. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года.