Новошахтинск, Ростовская область, 22 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Попадание обломков беспилотных летательных аппаратов привело к повреждению оборудования на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Об этом сообщает 22 июня пресс-служба предприятия.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе

Утром в теплообменнике НПЗ произошёл пожар, более чем через час его потушили. Пострадавших не было. На территории завода, как сообщало ИА REGNUM, нашли обломки двух БПЛА.

В пресс-службе предприятия уточнили, что первый удар беспилотника произошёл в 08:40. Аппарат попал по технологическому оборудованию установки по переработке нефти. Разгерметизировались аппараты воздушного охлаждения, произошёл выброс углеводородного газа, который сопровождался взрывом.

Огонь распространился на оборудование, находившееся рядом. Технологическое оборудование одной из установок по переработке нефти остановили, другую установку перевели на холодную циркуляцию.

«Второй удар произошел в 09:23 по объектам резервуарного парка сырой нефти. БПЛА попал между каре резервуаров и земляным отвалом. В результате попадания обломков БПЛА оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло», — отмечается в сообщении.

На заводе подтвердили, что инцидент обошёлся без пострадавших, персонал завода эвакуировали. Оборудование остановили, чтобы оценить ущерб.

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